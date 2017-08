API-TH: Weißer Golf flüchtet nach Unfall auf der A 4

1 weiterer Medieninhalt

Unfallstelle an der Anschlusstelle Gera-Langenberg Bild-Infos Download

Gera (ots) - Am vergangenen Samstagabend 19:40 Uhr war ein weißer VW Golf III Kombi an der Anschlussstelle Gera-Langenberg Richtung Frankfurt/M. vermutlich zu schnell, als die Fahrerin die A 4 verlassen wollte. Der Wagen rutschte auf regennasser Fahrbahn geradeaus weiter, fuhr über die beginnende Leitplanke und gegen das "Ausfahrt"-Schild. Das Schild wurde aus der Verankerung gerissen und der Golf im Frontbereicht erheblich beschädigt. Ein Zeuge meldete den Unfall. Die Fahrerin, welche von dem Zeugen noch an der Unfallstelle gesehen wurde, beging Unfallflucht. Es wurden Spuren gesichert und Strafanzeige wegen Unfallflucht vorerst gegen Unbekannt erstattet. Zeugen, die ein im Frontbereich beschädigten weißen Golf III Kombi gesehen haben, können sich bei der Polizei melden.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell