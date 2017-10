LPI-SHL: Schnaps und Fisch

Einhausen (ots) - Aus einem Gartenhaus in der Anlage "Werragrund" in Einhausen stahlen Unbekannte am vergangenen Wochenende eine Flasche Korn sowie eine Makrele. An die Beute gelangte der Dieb, indem er eine Fensterscheibe mit einem Stein einschlug und über das Fenster einstieg. Der Gärtner schätzt den Gesamtschaden auf 170 Euro.

