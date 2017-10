LPI-SHL: Einbruch in ein noch nicht bewohntes Haus

Belrieth (ots) - Eine böse Überraschung erlebte am Montagmorgen ein Ehepaar aus Vachdorf. Kurz vor dem Einzug in das neue Zuhause suchte die Familie das in der Hofteicherstraße in Belrieth gelegene Wohnhaus auf und musste ein völlig zerstörtes Kellerfenster feststellen. Mit einer Axt aus dem eigenen Geräteschuppen hatten der oder die Einbrecher zugeschlagen und waren so in das Gebäude eingedrungen. Nach ersten Erkenntnissen fehlt nichts vom Familieneigentum, der Schaden am Fenster beläuft sich auf etwa 100 Euro.

