LPI-SHL: Falscher Staatsanwalt

Suhl (ots) - Ein 79-jähriger Suhler sollte am Montag offenbar betrogen werden. Am Vormittag rief ein Mann bei ihm an, gab sich als Staatsanwalt aus und berichtete von einem Verfahren zu Unregelmäßigkeiten in der Hausbank des Seniors. Angeblich wäre ausschließlich durch die Abhebung einer großen Bargeldsumme der Fortgang des Verfahrens möglich, so der "Staatsanwalt" aus Berlin. Mit dieser Geschichte konnte er den 79-Jährigen tatsächlich dazu bewegen, mehrere zehntausend Euro ersparten Geldes von seinem Konto abzuheben und mit nach Hause zu nehmen. In der Wohnung angekommen kontaktierte der Suhler dann doch die Polizei. Die Beamten begleiteten den Mann mit dem Geld zu seiner Bank, wo er die Summe wieder einzahlte. Wenn auch der angebliche Staatsanwalt sich bislang nicht wieder meldete, ermittelt die Polizei wegen versuchten Betrugs.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Fred Jäger

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell