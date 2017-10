LPI-SHL: Beim Sport bestohlen

Vacha (ots) - Ein Unbekannter entwendete am Montagabend aus den Umkleidekabinen der Sporthalle des Gymnasiums in Vacha ein Mobiltelefon im Wert von 300 Euro. Dessen Besitzer hatte das Handy in seiner Jackentasche gelassen und befand sich in der Halle beim Volleyballtraining. Gegen 20.15 Uhr bemerkte er, wie ein fremder Mann aus den Umkleideräumen kommend zum Ausgang der Halle rannte. Trotz schneller Nacheile konnte er den Fremden nicht mehr antreffen. Anschließend musste er das Fehlen seines Handys feststellen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Fred Jäger

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell