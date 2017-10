LPI-SHL: LKW beschädigt

Zella-Mehlis (ots) - In der Nacht zum Montag bauten Unbekannte den Türgriff der Fahrerseite eines LKW Mercedes aus. Der Fahrer hatte den LKW auf einem öffentlichen Parkplatz in der Bahnhofstraße in Zella-Mehlis abgestellt. Am Vormittag bemerkte er dann den aus der Karosserie heraushängenden Griff und kam nur über die Beifahrerseite ins Führerhaus. Der Schaden wird auf 100 Euro geschätzt.

