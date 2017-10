LPI-SHL: Seniorin bestohlen

Suhl (ots) - Nachdem eine 84-Jährige am Montagmittag einen Spaziergang im Suhler Wohngebiet "Am Himmelreich" beendet hatte, standen eine Frau und ein Mann an ihrer Haustür und verlangten Geld und Lebensmittel. Die Frau öffnete daraufhin ihre Geldbörse, um den Bettlern 10 Euro zu geben. Der bettelnde Mann sah in diesem Moment einen 50-Euro-Schein in der Börse der Seniorin und zog diesen heraus. Er steckte ihn ein und flüchtete mit seiner Begleiterin in unbekannte Richtung.

