LPI-SHL: Glück im Unglück

Schwarza (ots) - Unverletzt nach einem Überschlag samt Fahrzeug blieben am Sonntagvormittag ein 65-jähriger Toyota-Fahrer und seine 66-jährige Beifahrerin. Der Mann fuhr von Schwarza in Richtung Rohr, als er vermutlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam, sich samt Fahrzeug überschlug und auf dem Dach im Straßengraben zum Liegen kam. Fahrer und Beifahrerin konnten sich selbstständig aus dem Auto befreien und blieben glücklicherweise unverletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle - Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell