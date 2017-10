LPI-SHL: Betrunken geradelt

Rohr (ots) - Einen 44-jährigen Fahrradfahrer kontrollierten Beamte der Meininger Polizei in der Nacht zum Sonntag in Rohr. Während der Kontrolle bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte die Vermutung, denn hier standen 1,96 Promille zu Buche. Die Blutentnahme im Meininger Klinikum war die Folge.

