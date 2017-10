LPI-SHL: E-Bike entwendet

Hildburghausen (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich Sonntagnacht in der Zeit von 3.00 Uhr bis 4.00 Uhr auf bisher nicht geklärte Weise Zugang zu dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße in Hildburghausen. Im Kellerraum brach der Täter einen Holzverschlag auf und entwendete aus diesem ein blaues E-Bike der Marke "Merida" im Wert von ca. 2.300 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zum Verbleib des Fahrrades geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

