LPI-SHL: Samt Fahrzeug überschlagen

Frauenwald (ots) - Unangepasste Geschwindigkeit ist die Ursache eines Verkehrsunfalls zwischen Steinbach und Frauenwald am Sonntagabend, bei dem ein Schaden von ca. 10.000 Euro entstand und zwei Personen verletzt wurden. Ein 41-jähriger Mitsubishi-Fahrer verlor auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam in einer Linkskurve nach links von der Fahrbahn ab. Er prallte samt PKW gegen einen Baumstumpf und überschlug sich im Anschluss. Der 41-Jährige und sein 28-jähriger Beifahrer wurden verletzt und kamen in umliegende Krankenhäuser.

