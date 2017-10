LPI-SHL: Räder vom Fahrzeug abgebaut

Bad Salzungen (ots) - Einen Satz Kompletträder entwendeten Unbekannte in der Nacht zum vergangenen Freitag von einem PKW, der auf dem Gelände einer Kfz-Werkstatt in der Kaltenborner Straße in Bad Salzungen abgestellt war. Die Räder waren an einem neuen Renault angebaut, den die Täter auf bislang unbekannte Art und Weise anhoben und nach der Demontage der Räder auf Altreifen zurückließen. Ein Gesamtschaden von ca. 2.800 Euro entstand. Zeugen, die in der angegebenen Zeit Beobachtungen gemacht haben, die die Beamten bei der Ermittlungsarbeit unterstützen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Bad Salzunger Polizei zu melden.

