LPI-SHL: Laterne umgefahren

Oechsen (ots) - Eine Straßenlaterne und ein Stromverteilerkasten fielen einem noch unbekannten Fahrzeugführer am vergangenen Freitag in der Zeit von 0.30 Uhr bis 8.35 Uhr zum Opfer. In der Bahnhofstraße in Oechsen beschädigte der oder die Unbekannte die Laterne derart, dass sie an den daneben stehenden Verteilerkasten gedrückt wurde und diesen verschob. Der Unfallverursacher entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

