LPI-SHL: Zu früh gestartet

Zella-Mehlis (ots) - 500 Euro Sachschaden und eine leicht verletzte Personen sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Sonntagnachmittag in der Bahnhofstraße in Zella-Mehlis. Ein 36-jähriger Daimler-Fahrer fuhr zu früh an, als die Ampel auf grün schaltete. Er kollidierte mit dem vor ihm stehenden VW einer 45-jährigen Frau. Diese verletzte sich bei dem Aufprall leicht.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle - Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell