LPI-SHL: Erst getankt und dann gefahren

Suhl (ots) - 1,25 Promille erpustete ein 37-jähriger Mann am frühen Samstagmorgen. Er wurde mit seinem Audi in der Straße "Am Fröhlichen Mann" in Suhl durch Beamte des Suhler Inspektionsdienstes festgestellt und kontrolliert. Dabei bemerkten sie starken Alkoholgeruch. Die Blutentnahme war die Folge und seinen Führerschein musste der 37-Jährige auch abgeben.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle - Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell