LPI-SHL: Gartenbungalow aufgebrochen

Suhl (ots) - Mehrere elektrische Gartengeräte und andere Gegenstände entwendeten unbekannte Täter aus einem Gartenhaus "Am Lautenberg" in Suhl. Um in das Innere des Bungalows zu gelangen brachen die Unbekannten zwei Kellertüren auf, nachdem sie das Gartentor aus der Verankerung gehangen haben. Der Gesamtschaden betrug ca. 1.000 Euro. Die Tat ereignete sich in der Zeit vom 23.09.2017, 11.00 Uhr, bis 07.10.2017, 17.00 Uhr. In diesem Zusammenhang sucht die Suhler Polizei Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-225.

