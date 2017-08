LPI-SHL: Zu weit auf der Gegenfahrbahn

Dietzhausen (ots) - Ein 34-jähriger Mann fuhr am 08.08.2017 gegen 6.40 Uhr mit seinem PKW Skoda von Schmeheim in Richtung Dietzhausen. In einer Rechtskurve kam ihm ein bislang unbekanntes Fahrzeug in der Fahrbahnmitte entgegen. Der Unbekannte und auch der 34-Jährige wichen auf das jeweilige Bankett aus. Dabei brach der Skoda aus und kollidierte mit der Leitplanke. Ein Schaden von ca. 2.500 Euro entstand. Der unbekannte Fahrzeugführer verließ die Unfallstelle pflichtwidrig. Zeugen, die Hinweise zum gesuchten Fahrzeug oder zum Fahrzeugführer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Polizei in Suhl zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell