LPI-SHL: Einbruch in Oberhofer Garagen

Oberhof (ots) - Unbekannte Täter brachen in der Zeit vom 05.08.2017, 15.00 Uhr, bis 06.07.2017, 7.00 Uhr, in mehrere Garagen in der Zellaer Straße in Oberhof ein. Aus einer entwendeten der oder die Unbekannten eine Motorsense und einen Mini-Traktor. Der Gesamtschaden betrug ca. 5.800 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Polizei in Suhl zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell