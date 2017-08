LPI-SHL: Einbruch im Simson-Gewerbepark

Suhl (ots) - Unbekannte Täter brachen in der Zeit vom 05.08.2017, 12.00 Uhr, bis 07.08.2017, 7.00 Uhr, in eine Firma in der Simsonstraße in Suhl ein. Der oder die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Innere. Dort entwendeten sie Bargeld aus einer Handkasse und ein Navigationsgerät. Der Gesamtschaden betrug ca. 150 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werde gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Suhler Polizei zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell