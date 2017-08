LPI-SHL: Wildes Urinieren in der Innenstadt

Suhl (ots) - Eine Zeugin bemerkte am 07.08.2017, 14.00 Uhr, einen 38-jährigen Mann, der im Bereich einer Sitzgruppe am Busbahnhof in der Straße "Am Bahndamm" in Suhl mehrfach in einen angrenzenden Blumentopf urinierte und den Mitarbeiterinnen einer dortigen Firma ständig seinen nackten Oberkörper präsentierte. Dieser Anblick wirkte jedoch auf die Frauen belästigend und so informierten sie die Polizei. Der Mann erhält nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell