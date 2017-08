LPI-SHL: Unfallflucht am Suhler Klinikum

Suhl (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß in der Zeit vom 06.08.2017, 21.20 Uhr, bis 07.08.2017, 6.25 Uhr, gegen einen PKW Renault, der auf einem Parkplatz des Suhler Klinikums in der Albert-Schweitzer-Straße geparkt war. Der Parkplatz ist speziell für Mitarbeiter ausgewiesen. Ein Schaden an der linken Fahrzeugseite und im Bereich der hinteren Stoßstange in Höhe von ca. 2.000 Euro entstand. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Polizei in Suhl zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell