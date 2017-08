LPI-SHL: Motorradfahrer schwer verletzt

Oberschönau (ots) - Eine 20-jährige Skoda-Fahrerin übersah am 06.08.2017 gegen 16.10 Uhr einen 50-jährigen Motorradfahrer, der mit seiner Yamaha auf der Hauptstraße in Oberschönau in Richtung Oberhof unterwegs war. Die junge Frau wollte gerade von einem Buswendeplatz auf die Hauptstraße auffahren. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem sich der Motorradfahrer schwer verletzte. Er wurde ins Meininger Klinikum gebracht. Der Gesamtschaden betrug ca. 8.000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell