LPI-SHL: Unfallflucht mit 1.500 Euro Schaden

Suhl (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen PKW Mazda, der in der Richard-Strauß-Straße Höhe Hausnummer 7 in Suhl geparkt war. Der Besitzer stellte den Schaden am 06.08.2017, 1.30 Uhr, fest. Die Beschädigungen an der vorderen Stoßstange sowie am rechten Kotflügel, der rechten vorderen Tür und am Außenspiegel betrugen ca. 1.500 Euro. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Polizei in Suhl zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell