LPI-SHL: Motorradfahrer schwer verletzt

Zella-Mehlis (ots) - Aus bisher ungeklärter Ursache stieß am 06.08.2017 gegen 14.50 Uhr ein 29-jähriger Motorradfahrer mit seinem Zweirad auf der Strecke zwischen Zella-Mehlis und Oberhof in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts an die Leitplanke. Er stürzte mitsamt seiner Kawasaki und zog sich schwere Verletzungen zu. Der 29-Jährige wurde ins Suhler Klinikum gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 2.000 Euro.

