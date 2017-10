LPI-SLF: Acht Schüler für Praktikum in der LPI Saalfeld gesucht

Saalfeld (ots) - Für interessierte Schüler der 8.-11.Klasse stellt die Landespolizeiinspektion Saalfeld im Zeitraum vom 22.01.2018 bis 26.01.2018 noch acht Praktikumsplätze zur Verfügung. Zur Berufsorientierung werden die Praktika in der LPI Saalfeld in Dienststellen an den Standorten Saalfeld und Rudolstadt durchgeführt. Die mindestens 14 Jahre alten Schüler können den Polizeibeamtinnen und -beamten bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen und erhalten somit Einblick in die Vielfalt des Polizeiberufes. Außerdem erhalten die Schüler Informationen, wie sie sich für den Polizeiberuf bewerben und wie Sie sich für das Testverfahren am besten vorbereiten. Voraussetzungen für ein Schülerpraktikum sind gute schulische Leistungen, ein guter gesundheitlicher Allgemeinzustand, gute sportliche Leistungen - die Schüler sollten Schwimmer sein -, die Gesamtpersönlichkeit des Schülers passt zum Polizeiberuf und eine von den Eltern unterschriebene Einverständniserklärung zur Einholung polizeilicher Auskünfte im Rahmen der Zulassungsprüfung. Interessierte Schülerinnen und Schüler bewerben sich für dieses Praktikum bis spätestens 31. Oktober 2017 schriftlich mit folgenden Bewerbungsunterlagen:

- Bewerbungsanschreiben mit aktuellem Foto

- Tabellarischer Lebenslauf

- Kopie des letzten Schulzeugnisses

- Praktikumsvereinbarung der Schule

Die Bewerbungsunterlagen sind zu richten an: Landespolizeiinspektion Saalfeld

Sachbereich 4

Promenadenweg 9

07318 Saalfeld

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell