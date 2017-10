LPI-SLF: Angriff auf Polizeibeamte - 36-Jähriger bedroht und beleidigt Polizisten

Pößneck (ots) - Ein alkoholisierter 36-jähriger Mann, der gegen 17:45 Uhr einen Atemalkoholwert von 2,35 Promille aufwies, beleidigte zunächst eine Tankstellenmitarbeiterin. Im Gewahrsam der Polizei wurde der Mann plötzlich aggressiv und versuchte, einen 45-jährigen Beamten mit dem Arm um den Hals zu greifen. Dies konnte abgewehrt werden. In der Folge wurden die beiden eingesetzten Beamten mehrmals mit den Worten "Du bist tot" bedroht. Zudem folgten mehrere Beleidigungen. Der stark alkoholisierte Mann wurde in der Folge einem Arzt und einer Mitarbeiterin des Sozial-psychiatrischen Dienstes des Landratsamt Saale-Orla vorgestellt. Diese veranlassten eine vorläufige Unterbringung des alkoholkranken Mannes in der Psychiatrie in Stadtroda. Dort wurde der Mann schon mehrfach behandelt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell