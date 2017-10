LPI-SLF: Zum wiederholten Mal Cannabispflanzen entdeckt

Gemeinde Frankenblick (ots) - Am Mittwoch, den 04.10.2017 wurden zum wiederholten Male illegale Cannabispflanzen in der Ortslage Mengersgereuth-Hämmern durch Zufall entdeckt. Es ist seit dem 01.07.2017 bereits der zweite Fund an selbiger Stelle.

Die ausgewachsenen Pflanzen wurden nahezu profesionell mit Blumentöpfen und Blumenerde gezüchtet.

Örtlichkeit: Der Anbauort befindet sich entlang der Bahnstrecke von der Effelderstraße kommend in Richtung LPG. Es wird davon ausgegangen, dass der oder die Anbauer aus dem Ort stammen bzw. ortskundig sind, da die Pflanzen nur schwer zu sehen waren.

Wer kann Angaben machen zu den Personen, die zum wiederholten Male die Pflanzen angebaut haben? Wurden Personen im besagten Bereich gesehen?

Sachdienliche Hinweise bitte (auch anonym) an die Polizei in Sonneberg 03675 875-0.

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Sonneberg

Telefon: 03675 875 0

E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

