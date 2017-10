LPI-SLF: Hänger mit Maishäcksel umgekippt

Saalfeld (ots) - Am 09.10.2017 gegen 14:45 Uhr fuhr ein 19-Jähriger mit einem Traktor und Anhänger, auf dem Maishäcksel geladen waren, von der Straße Im Zechengrund nach links in die Unterwirbacher Straße. Dabei geriet der Anhänger in der Kurve in Schräglage und fiel mit der Ladung auf den Gehweg um. Ein Teil der Ladung fiel aus dem Anhänger auf den Gehweg. Mitarbeiter der Agrarproduktion, bei der der 19-Jährige beschäftigt ist, kamen vor Ort, um die Reinigung der Straße und die Bergung des Anhängers vorzunehmen. Sachschaden war nicht entstanden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell