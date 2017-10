LPI-SLF: Kind rennt über Straße und hat Glück im Unglück

Pößneck (ots) - In der Scheunenstraße hatte am Montagnachmittag (09.10.2017) eine 7-Jährige gerade noch mal Glück und blieb unverletzt, obwohl sie, ohne auf den Verkehr zu achten über die Straße gerannt war. Zeugen hatten den Vorfall beobachtet und bestätigten, dass ein Citroen Berlingo in der Scheunenstraße in Richtung Orlamünder Straße fuhr. Dort spielten mehrere Kinder. Das Mädchen wollte zu seinem Fahrrad auf der anderen Straßenseite und rannte kurz vor dem Citroen über die Straße. Die Fahrerin versuchte noch mit einer Gefahrenbremsung und Ausweichen einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dennoch prallte das Mädchen gegen die rechte Autoseite. Der Rettungsdienst wurde alarmiert. Die Sanitäter stellten aber fest, dass das Mädchen, bis auf den Schrecken, unverletzt geblieben war. Danach nahmen die Eltern das Mädchen wieder in ihre Obhut. Am Pkw war leichter Sachschaden entstanden.

