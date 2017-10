LPI-SLF: Unfallflucht durch weißen Pkw vor Einkaufsmarkt

Saalfeld (ots) - Nach einem kurzen Einkauf und mit der Rückkehr zu ihrem Pkw, musste eine 22-Jährige einen Schaden an ihrem Fahrzeug feststellen. Der graue BMW 320d stand am Montag, den 09.10.2017 auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße Mittlerer Watzenbach von 19:30 Uhr bis 19:40 Uhr. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer war mit einem offenbar weißen Pkw gegen den BMW gestoßen und hatte dabei Sachschaden in Höhe von 2000 EUR hinterlassen. Anschließend hatte sich der Verursacher pflichtwidrig von der Unfallstelle entfernt. Hinweise möglicher Zeugen nimmt die Polizei in Saalfeld unter Tel. 03671/56-0 entgegen.

