LPI-SLF: Nach Mopedsturz drei Jugendliche verletzt

Saalfeld (ots) - Scheibe-Alsbach, Landkreis Sonneberg: Zwei junge Männer erlitten gestern Nachmittag in Scheibe-Alsbach schwere Verletzungen, als sie mit ihren Mopeds stürzten. Die 15 und 17 Jahre jungen Herren stehen in Verdacht, mit ihren Simson-Mopeds die Straße am Zum Stausee befahren zu haben, obwohl keiner von beiden die notwendige Fahrerlaubnis besitzt. Laut ersten Zeugenaussagen fuhren die zwei nebeneinander und kollidierten seitlich mit ihren Mopeds. In der Folge stürzten sie zu Boden, wobei beide Fahrer schwer und eine 14-jährige Mitfahrerin leicht verletzt wurden. Alle Jugendlichen kamen per Rettungswagen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Die hinzu gerufenen Sonneberger Polizisten stellten fest, dass die Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis waren, ein Moped nicht versichert und bei dem anderen das Kennzeichen abgeklebt war. Deshalb wird nun wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauchs sowie Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell