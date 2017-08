LPI-SLF: Zeugen zu Motorradunfall gesucht

Saalfeld (ots) - B90, Leutenberg, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt: Zeugen sucht die Polizei auch zu einem Verkehrsunfall bei Leutenberg, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der 50-Jährige war gegen 18.20 Uhr mit seiner Buell auf der B90 von Grünau in Richtung Leutenberg unterwegs. Unweit des Abzweiges zur Landstraße 1099 kam ihm nach seinen ersten Schilderungen plötzlich ein Sattelzug auf seiner Fahrspur entgegen. Deshalb sei er nach rechts ausgewichen und neben der Fahrbahn mit einem Stein kollidiert. Hierbei verlor die Kontrolle über sein Bike und stürzte. Auf der Seite liegend rutschte er schließlich bis auf die Gegenfahrbahn und erlitt dabei schwere Verletzungen. Mit mehreren Knochenbrüchen kam der Mann aus Franken per Rettungswagen in ein Krankenhaus. Sein stark beschädigtes Motorrad musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der bisher unbekannte Fahrer des Sattelzuges sei nach dem Unfall ohne anzuhalten in Richtung Grünau weitergefahren. Deshalb ermittelt die Saalfelder Polizei wegen des Verdachts der Unfallflucht und sucht dringend Zeugenhinweise. Wer den Unfall beobachtet hat und Angaben zum Fahrer oder dessen Sattelzug liefern kann, meldet sich bitte unter der o.g. Telefonnummer in der Landespolizeiinspektion Saalfeld.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell