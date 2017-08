LPI-SLF: Bewusstloser Radfahrer

Saalfeld (ots) - Saalfeld, OT Remschütz, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt: Einen bewusstlosen Radfahrer fanden Zeugen gestern Nachmittag auf einem Radweg bei Saalfeld. Der 70-Jährige war auf dem Saaleradweg zwischen Remschütz und Rudolstadt offenbar zu Boden gestürzt und lag gegen 17.00 Uhr nicht mehr ansprechbar neben seinem Fahrrad. Zur medizinischen Versorgung kam der aus Rostock kommende Mann per Rettungswagen in ein Saalfelder Klinikum. Dort wird er derzeit noch stationär behandelt. Wann der Radfahrer genau stürzte und was zu dem Unfall führte, ist derzeit noch völlig unklar. Deshalb sucht die Saalfelder Polizei nun dringend Unfallzeugen. Wer den 70-Jährigen am Montagnachmittag auf dem Radweg, im Bereich Melktal, bemerkte oder gar stürzen sah, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 03671/560 in der Landespolizeiinspektion. Der Mann war offenbar allein unterwegs und nutzte ein schwarzes Crossbike der Firma KTM, welches die Polizei zur Eigentumssicherung vorerst sicherstellte.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell