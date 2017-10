LPI-NDH: Autofahrerin nach Auffahrunfall verletzt

Mühlhausen (ots) - Am Dienstag befuhr die Fahrerin eines Opel gegen 11.15 Uhr die Wendewehrstraße aus Richtung Ammerbrücke kommend. Auf Höhe der Industriestraße musste sie an einer roten Ampel halten. Die dahinter befindliche Mercedes-Fahrerin (30) bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Opel auf. Dessen 63 Jahre alte Fahrerin wurde leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 4000 Euro.

