LPI-NDH: Autoscheibe eingeschlagen

Mühlhausen (ots) - Unbekannte schlugen in Mühlhausen die Heckscheibe eines Fiat ein, der auf einem Parkplatz am Pfortenteich abgestellt war. Sie hinterließen an dem Pkw einen Sachschaden von ca. 500 Euro. Ein Beuteschaden entstand jedoch nicht. Die Tat ereignete sich zwischen Montag 21.45 Uhr und Dienstag 10.30 Uhr. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 zu melden.

