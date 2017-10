LPI-NDH: Fahrrad gestohlen - Zeugen gesucht

Körner (ots) - Bereits am Donnerstag, 05. Oktober, stellte eine 58-Jährige ihr Fahrrad gegen 08.00 Uhr an einer Haltestelle in der August-Bebel-Straße ab. Das Rad war mit einem Seilschloss gesichert. Als sie gegen 15.00 Uhr zurückkehrte, stellte sie fest, dass ihr Fahrrad gestohlen wurde. Bei dem erbeuteten Rad handelt es sich um ein lilafarbenes Bulls Crossbike im Wert von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell