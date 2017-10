LPI-NDH: Unbekannte stehlen Mofa - Zeugen gesucht

Nordhausen (ots) - Auf ein Mofa hatten es bisher Unbekannte in Nordhausen zwischen Montag 11.30 Uhr und Dienstag 08.00 Uhr abgesehen. Das Mofa war in dieser Zeit auf dem Parkplatz am Platz der Gewerkschaften abgestellt und mit einem Lenkerschloss gesichert. Das erbeutete Mofa ist schwarz und vom Hersteller Zhejang Jim Star. Es hat einen Wert von ca. 1000 Euro. Am Mofa war das Versicherungskennzeichen 249KVF angebracht. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern oder zum Verbleib des Mofas machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell