LPI-NDH: Autofahrer gerät auf Gegenfahrbahn - eine Person verletzt

Wipperdorf (ots) - Der Fahrer eines Toyota befuhr am Montagnachmittag die Straße der Einheit in Wipperdorf in Richtung Bleicherode. Kurz vor dem Ortsausgang geriet der 53-Jährige Fahrer auf die Gegenfahrspur und kollidierte seitlich mit einem entgegenkommenden VW. Dieser kam infolge dessen ins Schleudern. Die 35 Jahre alte Fahrerin des VW musste leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von ca. 10.000 Euro. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell