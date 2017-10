LPI-NDH: Jugendliche bei Verkehrsunfall getötet, zwei Personen schwer verletzt

Heroldishausen (ots) - Am Montagabend befuhr ein 27-jähriger Autofahrer gegen 20.45 Uhr die Straße aus Seebach kommend in Richtung Heroldishausen. Mit im Fahrzeug waren ein 18-Jähriger und eine 16-Jährige. Aus bisher noch ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte in der weiteren Folge mit einem Baum. Dabei wurden alle Insassen schwer verletzt. Die 16-Jährige erlag ihren schweren Verletzungen auf dem Weg ins Krankenhaus. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Zur Klärung der genauen Unfallursache war ein Gutachter vor Ort. Nach bisherigen Erkenntnissen war das Unfallfahrzeug nicht zugelassen und der Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell