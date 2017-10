LPI-NDH: Nach Unfall weggefahren

Ellrich (ots) - Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Montag gegen 10.10 Uhr Am Markt in Ellrich. Ein bisher unbekannter Autofahrer stieß beim Einparken mit seinem Fahrzeug gegen einen abgestellten Pkw Kia. An diesem entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Offensichtlich stieg der Verursacher noch aus, um den Schaden zu begutachten. Anschließend entfernte er sich jedoch unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen weinroten Kleinwagen gehandelt haben. Der Fahrer war männlich und hatte lichtes, graues Haar. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

