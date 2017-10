LPI-NDH: Von der Fahrbahn abgekommen

Eigenrode (ots) - Eine Autofahrerin war am Sonntagnachmittag auf der Straße von Dachrieden kommend in Richtung Eigenrode unterwegs. In einer Linkskurve kam die 41-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab. Infolge dessen kollidierte sie mit einem Straßenleitpfahl und durchfuhr den Straßengraben, wo der Pkw schließlich zum Stehen kam. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 1500 Euro.

