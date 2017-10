LPI-NDH: Kirche von Dieben heimgesucht

Bad Langensalza (ots) - Am Sonntag schlugen Diebe in der Kirche Auf dem Berge zu. Der oder die Unbekannten öffneten gewaltsam zwei Opferstöcke, aus denen sie einen zweistelligen Geldbetrag stahlen. Beim Versuch, einen dritten Opferstock zu öffnen, scheiterten die Diebe. Sie hinterließen einen Sachschaden von ca. 2000 Euro. Die Tat ereignete sich zwischen 13.30 Uhr und 16.30 Uhr. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell