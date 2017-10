LPI-NDH: Motorradfahrer ohne Fahrerlaubnis und unter Drogen unterwegs

Oppershausen (ots) - Polizisten wollten am Sonntagabend einen Motorradfahrer kontrollieren, der die Hauptstraße in Oppershausen in Richtung Kammerforst befuhr. Hierfür gaben sie dem Fahrer Signale zum Anhalten. Jedoch versuchte dieser, sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Hierfür durchfuhr er den rechten Straßengraben. Infolge dessen verlor der Fahrer die Kontrolle über das Motorrad und kam auf dem angrenzenden Feld zu Fall. Der Fahrer wurde durch den Sturz leicht verletzt. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der 23-jährige Motorradfahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Zudem verlief ein durchgeführter Drogentest positiv.

