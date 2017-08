LPI-NDH: Flucht vor der Polizei misslingt

Mühlhausen (ots) - In der vergangenen Nacht, kurz nach 24.00 Uhr, sollte in Mühlhausen im Kiliansgraben ein schwarzer VW einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Nachdem das Anhaltesignal gesetzt wurde, beschleunigte der Fahrer und versuchte, sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Wenig später, konnte das Fahrzeug in einem Wohngebiet unverschlossen abgestellt und ohne Insassen festgestellt werden. An dem Fahrzeug waren keine Kennzeichen angebracht. Erste Ermittlungen erbrachten Erkenntnisse zum vermeintlichen Fahrer. Der Mann kam schließlich vor Ort, und konnte durch die Polizisten als Fahrer wiedererkannt werden. Dabei stellte sich heraus, dass der 29-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Anzeige wurde erstattet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell