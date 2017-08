LPI-NDH: Erneut Einbruch in Spielothek

Nordhausen (ots) - Heute Morgen drangen Unbekannte kurz nach 04.00 Uhr gewaltsam in die Spielothek in der Freiherr-vom-Stein-Straße ein. Nach dem Einschlagen einer Fensterscheibe, gelangten die Unbekannten in die Räumlichkeiten. Dort wurden mehrere Spielautomaten aufgebrochen. Nach wenigen Minuten verließen die Unbekannten das Gebäude wieder und flüchteten mit einem bislang unbekannten Pkw. Ersten Ermittlungen zufolge soll es sich um zwei Tatverdächtige handeln. Zum entstandenen Schaden können noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, denen Personen oder Fahrzeuge heute Morgen gegen 04.00 Uhr im Bereich der Freiherr-vom-Stein-Straße aufgefallen sind oder sonst Hinweise zum Tatgeschehen geben können. Erst gestern waren Unbekannte in eine Spielothek in Sondershausen gewaltsam eingedrungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell