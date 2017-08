LPI-NDH: Pferd verletzt - Zeugen gesucht

Wipperdorf (ots) - In der vergangenen Nacht verletzten bisher Unbekannte ein Pferd, das auf einer Koppel in der Nähe von Wipperdorf stand. Der oder die unbekannten Täter fügten dem Tier eine Schnittwunde am Hals zu. Das Pferd musste tierärztlich versorgt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die etwas beobachtet haben und Hinweise zum Täter geben können, werden geben, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell