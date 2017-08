LPI-NDH: Katzen ausgesetzt

Heiligenstadt (ots) - Gestern Abend hat ein Spaziergänger an einem Waldweg zwischen Geisleden und Heiligenstadt drei junge Katzen gefunden, die offensichtlich ausgesetzt wurden. Zwei der Tiere waren bereits verendet. Das dritte Kätzchen lief noch mit entzündeten und verklebten Augen herum. Das Tier wurde in einem Karton zur Polizeidienststelle gebracht und schließlich eine Mitarbeiterin des Tierheimes verständigt, welche die Katze in Obhut nahm. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen.

