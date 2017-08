LPI-NDH: Vorfahrt missachtet - 8000 Euro Sachschaden

Worbis (ots) - Ein 67-jähriger VW-Fahrer befuhr gestern, 08. August 2017, gegen 21.40 Uhr, in Worbis die Nordhäuser Straße und bog nach links in die Breitenbacher Straße ab. Dabei missachtete er eine vorfahrtsberechtigte 28-Jährige, die mit ihrem Ford auf der Franz-Weinrich-Straße in Richtung Nordhäuser Straße unterwegs war. Die Ampel war zum Unfallzeitpunkt ausgeschaltet. Verletzt wurde niemand, jedoch musste der Ford Fiesta abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 8000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell