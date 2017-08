LPI-NDH: Campingplatz von Dieben heimgesucht

Niederdorla (ots) - Unbekannte begaben sich in der Nacht zum Dienstag, 08. August 2017, zum Campingplatz am Stausee in Niederdorla. Dort verschafften sie sich Zutritt zum Anmeldebereich, der nicht verschlossen war. Gestohlen wurden u.a. eine Geldkassette, Spielzeuge, Fernsehgeräte sowie diverse Schlüssel zu Ferienhäusern und Sanitäranlagen. Der Schaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell