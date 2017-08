LPI-NDH: Einbruch in Kindergarten

Mühlhausen (ots) - Am Dienstag, den 08. August 2017, wurde durch eine Mitarbeiterin gegen 06.00 Uhr ein Einbruch in den Kindergarten in der Krollstraße in Mühlhausen festgestellt. Bisher Unbekannte hebelten mehrere Türen auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Aus einem Raum stahlen der oder die Diebe einen Laptop im Wert von mehreren hundert Euro. Auf welche Art und Weise die Täter in das Gebäude gelangten, ist bisher nicht bekannt. Bei dem Einbruch entstand ein Sachschaden von über 1000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell